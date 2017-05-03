МИД Украины в очередной раз призвал РФ прекратить преследование журналистов в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины в Всемирный день свободы прессы призвал российские власти прекратить преследование украинских журналистов в аннексированном Крыму, в частности Николая Семены, которого обвиняют в призывах к сепаратизму. Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter, передает УНН.
"Судилище по делу журналиста Н.Семены продолжается в День свободы прессы! Требуем прекратить преследование журналистов в оккупированном Крыму", - написала М.Беца.
Как сообщал УНН, 3 мая суд по уголовному делу в отношении крымского журналиста Николая Семены перенесли из-за неявки свидетелей обвинения.
Напомним, дело в отношении Н.Семены было возбуждено весной прошлого года. По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны. Сам Н.Семена настаивает, что реализовывал свое право на "свободу слова".
Судилище по делу журналиста Семены продолжается в День свободы прессы! Требуем прекратить преследование журналистов в оккупированном Крыму- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 3 мая 2017 г.