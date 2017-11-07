МЗС України прокоментувало спробу ракетної атаки по цивільних об’єктах Саудівської Аравії

"Подібні провокативні дії віддаляють перспективу швидкого врегулювання між’єменського конфлікту, яке можливе за умови беззастережного дотримання домовленостей, досягнутих за підсумками Конференції національного діалогу, положень відповідної Резолюції Ради Безпеки ООН №2216 та Мирної ініціативи Ради співробітництва арабських держав Перської затоки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, системи протиповітряної оборони Саудівської Аравії перехопили в суботу, 4 листопада, ракету, випущену в бік Ер-Ріяда з території Ємену воєнізованим угрупуванням повстанців.

Перехоплення було здійснено на північ від міжнародного аеропорту "Король Халід".