МИД Украины прокомментировало попытку ракетной атаки по гражданским объектам Саудовской Аравии

"Подобные провокационные действия отдаляют перспективу быстрого урегулирования мижьеменського конфликта, которое возможно при условии безоговорочного соблюдения договоренностей, достигнутых по итогам Конференции национального диалога, положений соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН №2216 и Мирной инициативы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в сообщении.

Напомним, системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в субботу, 4 ноября, ракету, выпущенную в сторону Эр-Рияда с территории Йемена военизированной группировкой повстанцев.

Перехват был осуществлен к северу от международного аэропорта "Король Халид".