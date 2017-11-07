МИД Украины прокомментировало попытку ракетной атаки по гражданским объектам Саудовской Аравии

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48276 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115053 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102803 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105618 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104695 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103963 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102085 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142611 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД Украины прокомментировало попытку ракетной атаки по гражданским объектам Саудовской Аравии

МИД Украины прокомментировало попытку ракетной атаки по гражданским объектам Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 10292 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Украине обеспокоены информацией о попытке ракетной атаки со стороны сил Аль-Хути по гражданским объектам Королевства Саудовская Аравия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Подобные провокационные действия отдаляют перспективу быстрого урегулирования мижьеменського конфликта, которое возможно при условии безоговорочного соблюдения договоренностей, достигнутых по итогам Конференции национального диалога, положений соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН №2216 и Мирной инициативы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в сообщении.

Напомним, системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в субботу, 4 ноября, ракету, выпущенную в сторону Эр-Рияда с территории Йемена военизированной группировкой повстанцев.

Перехват был осуществлен к северу от международного аэропорта "Король Халид".

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