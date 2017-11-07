МИД Украины прокомментировало попытку ракетной атаки по гражданским объектам Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Украине обеспокоены информацией о попытке ракетной атаки со стороны сил Аль-Хути по гражданским объектам Королевства Саудовская Аравия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Подобные провокационные действия отдаляют перспективу быстрого урегулирования мижьеменського конфликта, которое возможно при условии безоговорочного соблюдения договоренностей, достигнутых по итогам Конференции национального диалога, положений соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН №2216 и Мирной инициативы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в сообщении.
Напомним, системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в субботу, 4 ноября, ракету, выпущенную в сторону Эр-Рияда с территории Йемена военизированной группировкой повстанцев.
Перехват был осуществлен к северу от международного аэропорта "Король Халид".