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МЗС України працює над тим, щоб резолюція ГА ООН була виконана Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Український МЗС працює над тим, що прийнята в грудні 2016 року ГА ООН резолюція по Криму виконувалась Росією і на півострів допустили міжнародні моніторингові місії. Про це під час брифінгу повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає кореспондент УНН.

"Ми зараз працюємо, наша дипломатична служба працює над тим щоб ця резолюція Генеральної асамблеї, яка є політично зобов'язуючим документом для всіх, в тому числі і РФ, була виконана. І щоб перш за все гуманітарний аспект, а саме допуск міжнародних моніторингових місій був забезпечений на півострів",- зазначила М.Беца.

Нагадаємо, Україна закликала ООН   посприяти доступу гуморганізацій в окупований Крим.

Як повідомляв УНН, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ та Раду Європи докласти спільних зусиль для припинення серйозних порушень прав людини, скоюваних Росією у незаконно окупованому Криму та на Донбасі.

Українські Національні Новини

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