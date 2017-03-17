МЗС України працює над тим, щоб резолюція ГА ООН була виконана Росією

"Ми зараз працюємо, наша дипломатична служба працює над тим щоб ця резолюція Генеральної асамблеї, яка є політично зобов'язуючим документом для всіх, в тому числі і РФ, була виконана. І щоб перш за все гуманітарний аспект, а саме допуск міжнародних моніторингових місій був забезпечений на півострів",- зазначила М.Беца.

Нагадаємо, Україна закликала ООН посприяти доступу гуморганізацій в окупований Крим.

Як повідомляв УНН, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ та Раду Європи докласти спільних зусиль для припинення серйозних порушень прав людини, скоюваних Росією у незаконно окупованому Криму та на Донбасі.