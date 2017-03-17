МИД Украины работает над тем, чтобы резолюция ГА ООН была выполнена Россией

"Мы сейчас работаем, наша дипломатическая служба работает над тем чтобы эта резолюция Генеральной Ассамблеи, которая является политически обязывающим документом для всех, в том числе и РФ, была выполнена. И чтобы прежде всего гуманитарный аспект, а именно допуск международных мониторинговых миссий был обеспечен на полуостров ", - отметила М.Беца.

Напомним, Украина призвала ООН помочь в доступа гуморганизаций в оккупированный Крым .

Как сообщал УНН, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ и Совет Европы приложить совместные усилия для прекращения серьезных нарушений прав человека, совершаемых Россией в незаконно оккупированном Крыму и на Донбассе.