МЗС України передало ноту Ізраїлю

"Нещодавно ізраїльській стороні було передано ноту від Міністерства закордонних справ України, в якій зазначено, що захист прав громадян України, включно під час короткотермінових закордонних поїздок та проживання за кордоном протягом тривалого терміну є одним з пріоритетів роботи Кабінету міністрів України та Міністерство закордонних справ", - сказала речниця.



МЗС тим самим висловило прохання ізраїльській стороні надавати інформацію про законодавчу інформативну базу, яка існує в державі Ізраїль щодо недопущення нелегального працевлаштування іноземних громадян в державі Ізраїль і відповідальності – адміністративної, цивільної, кримінальної – за виявленні факти незаконного працевлаштування іноземних громадян фізичними і юридичними особами держави Ізраїль, зазначила вона.



Як повідомляв УНН, раніше помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що Ізраїль вп’ятеро частіше не пропускає до себе українців, ніж Україна не допускає ізраїльтян.