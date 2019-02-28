Ізраїль вп’ятеро частіше не пропускає до себе українців, ніж Україна не допускає ізраїльтян

З початку року в Україну не пропустили близько 120 громадян Ізраїлю, тоді як Ізраїль не пропустив майже 600 громадян України.



Водночас Слободян прокоментував ситуацію, яка виникла деякий час тому з взаємним не допуском громадян між Україною та Ізраїлем. Він повідомив, що після цього голова Держприкордонслужби Петро Цигикал провів зустріч з послом Ізраїлю в Україні.

“Голова ДПСУ довів до посла декілька речей. По-перше, на 21% зріс потік громадян Ізраїлю до України, і відповідно кількість відмов громадянам Ізраїлю також збільшилась. По-друге, відсоток відмов відносно громадян Ізраїлю є невисоким у порівнянні з рішеннями про відмови, які приймаються стосовно громадян інших країн. Також він зазначив, що Держприкордонслужба діє в межах законодавства, а Ізраїль є дружньою країною, тому оглядати цю проблематику потрібно з такої позиції”, — повідомив Слободян.

Водночас він додав, що України змушена вдаватися до низки обмежувальних заходів через агресію з боку Росії, а також через інші загрози.

Нагадаємо, 15 лютого в ізраїльському аеропорту імені Бен-Гуріона кілька годин утримували 140 українців. Повідомлялося, що українців затримали без пояснень. Ймовірно вони були затримані на знак протесту на не допуск в Україну 35 громадян Ізраїлю. Пізніше питання було вирішене.