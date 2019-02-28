Израиль в пять раз чаще не пропускает к себе украинцев, чем Украина не допускает израильтян

С начала года в Украину не пропустили около 120 граждан Израиля, тогда как Израиль не пропустил почти 600 граждан Украины.



В то же время Слободян прокомментировал ситуацию, которая возникла некоторое время назад с взаимным недопуском граждан между Украиной и Израилем. Он сообщил, что после этого председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал провел встречу с послом Израиля в Украине.

"Председатель ГПСУ довел до ведома посла несколько вещей. Во-первых, на 21% вырос поток граждан Израиля в Украину, и соответственно количество отказов гражданам Израиля также увеличилось. Во-вторых, процент отказов в отношении граждан Израиля является невысоким по сравнению с решениями об отказе, принимаемыми в отношении граждан других стран. Также он отметил, что Госпогранслужба действует в рамках законодательства, а Израиль является дружественной страной, поэтому рассматривать эту проблематику нужно с такой позиции", - сообщил Слободян.

При этом он добавил, что Украина вынуждена прибегать к ряду ограничительных мер из-за агрессии со стороны России, а также из-за других угроз.

Напомним, 15 февраля в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона несколько часов удерживали 140 украинцев. Сообщалось, что украинцев задержали без объяснений. Вероятно они были задержаны в знак протеста на недопуск в Украину 35 граждан Израиля. Позже вопрос был решен.