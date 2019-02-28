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МИД Украины передало ноту Израилю

МИД Украины передало ноту Израилю

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Израильской стороне была передана нота Министерства иностранных дел Украины относительно защиты прав граждан Украины в Израиле. Об этом на брифинге в четверг сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Недавно израильской стороне была передана нота Министерства иностранных дел Украины, в которой указано, что защита прав граждан Украины, включая короткострочных зарубежных поездок и проживания за границей в течение длительного срока является одним из приоритетов работы Кабинета министров Украины и Министерство иностранных дел" , - сказала пресс-секретарь.

МИД тем самым выразил просьбу израильской стороне предоставлять информацию о законодательной информативной базе, которая существует в государстве Израиль по недопущению нелегального трудоустройства иностранных граждан в государстве Израиль и ответственности - административной, гражданской, уголовной - при обнаружении факта незаконного трудоустройства иностранных граждан физическими и юридическими лицами государства Израиль, отметила она.

Как сообщал УНН, ранее помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Израиль в пять раз чаще не пропускает к себе украинцев, чем Украина не допускает израильтян.

Украинские Национальные Новости

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