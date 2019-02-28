МИД Украины передало ноту Израилю

"Недавно израильской стороне была передана нота Министерства иностранных дел Украины, в которой указано, что защита прав граждан Украины, включая короткострочных зарубежных поездок и проживания за границей в течение длительного срока является одним из приоритетов работы Кабинета министров Украины и Министерство иностранных дел" , - сказала пресс-секретарь.



МИД тем самым выразил просьбу израильской стороне предоставлять информацию о законодательной информативной базе, которая существует в государстве Израиль по недопущению нелегального трудоустройства иностранных граждан в государстве Израиль и ответственности - административной, гражданской, уголовной - при обнаружении факта незаконного трудоустройства иностранных граждан физическими и юридическими лицами государства Израиль, отметила она.



Как сообщал УНН, ранее помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Израиль в пять раз чаще не пропускает к себе украинцев, чем Украина не допускает израильтян.