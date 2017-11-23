МЗС України надіслало ноту протесту Росії через черговий "гумконвой"

“МЗС України висловлює протест у зв‘язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України т.зв. „гуманітарних конвоїв“. Зокрема, 23 листопада вже вкотре державний кордон України незаконно перетнули 53 автомобілі 71-го т.зв. „гумконвою“”, — сказано у повідомленні.

Як зазначається, ввезення “гумдопомоги” відбулося з порушенням норм і принципів міжнародного права.

"У цьому зв‘язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України", - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНН, 23 листопада “гумконвой” РФ прибув на окуповані території.