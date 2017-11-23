МИД Украины направило ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя"

"МИД Украины выражает протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины т.н. "гуманитарных конвоев". В частности, 23 ноября в очередной раз государственную границу Украины незаконно пересекли 53 автомобиля 71-го т.н. "гумконвоя"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ввоз "гумдопомоги" состоялось с нарушением норм и принципов международного права.

"В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины", - отметили в МИД.

Как сообщал УНН, 23 ноября "гумконвой" РФ прибыл на оккупированные территории.