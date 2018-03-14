МЗС: Україна вважає візит Путіна в Крим цинічним нехтуванням нормами міжнародного права
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. МЗС України висловило протест у зв’язку з черговим неузгодженим візитом російської делегації на чолі з президентом РФ В.Путіним до тимчасово окупованої АР Крим 14 березня 2018 року. Про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті МЗС, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з президентом Російської Федерації В.Путіним на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України — Автономну Республіку Крим та м.Севастополь”, — йдеться в заяві.
У МЗС зазначили, що Україна вважає згаданий візит, як і інші так звані “поїздки” російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь “грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами”, сторонами яких є Україна і Росія, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН “Територіальна цілісність України” від 27 березня 2014 року, “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)” від 19 грудня 2016 року, “Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)” від 19 грудня 2017 року.
“Автономна Республіка Крим та м.Севастополь є і залишатимуться невід’ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах. Це визнається всім цивілізованим світом, який вже неодноразово давав належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадивши широкі обмежувальні заходи (санкції) проти держави-окупанта”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін запланував у середу, 14 березня, завершити президентську агітаційну кампанію поїздкою в окуповані Крим і Севастополь.