МИД: Украина считает визит Путина в Крым циничным пренебрежением нормами международного права
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. МИД Украины выразил протест в связи с очередным несогласованным визитом российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированной АР Крым 14 марта 2018. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте МИД, передает УНН.
"Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что Украина считает упомянутый визит, как и другие так называемые "поездки" российских чиновников к временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам", сторонами которых являются Украина и Россия, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН "о целостности Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2017 года.
"Автономная Республика Крым и Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах. Это признается всем миром, который уже неоднократно давал надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введя широкие ограничительные меры (санкции) против-оккупанта", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин запланировал в среду, 14 марта, завершить президентскую агитационную кампанию поездкой в оккупированные Крым и Севастополь.