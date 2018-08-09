МЗС: Україна підрахує збитки від будівництва Керченського мосту після рішення арбітражу

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Україна очікує на рішення Арбітражного трибуналу щодо подальшого розгляду справи України проти Росії щодо незаконного будівництва Керченського мосту. При цьому підрахувати збитки від цих дій РФ Україна зможе після того, як Арбітраж винесе остаточне рішення. Про це УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит.