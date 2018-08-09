МЗС: Україна підрахує збитки від будівництва Керченського мосту після рішення арбітражу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Україна очікує на рішення Арбітражного трибуналу щодо подальшого розгляду справи України проти Росії щодо незаконного будівництва Керченського мосту. При цьому підрахувати збитки від цих дій РФ Україна зможе після того, як Арбітраж винесе остаточне рішення. Про це УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит.
“Наразі очікується рішення Трибуналу щодо подальшого ходу розгляду справи. Підрахунок шкоди чи будь-яких економічних втрат, яких зазнала Україна внаслідок неправомірної діяльності РФ, здійснюватиметься на завершальному етапі цього спору, а саме після винесення Арбітражним трибуналом відповідного рішення”, — повідомили у МЗС.
У міністерстві нагадали, що 14 вересня 2016 року МЗС направило до РФ повідомлення про арбітраж, позов, а також підстави, на яких він базується відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.
22 грудня 2016 року сформовано Арбітражний трибунал, який розглядає спір щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та в Керченській протоці (Україна проти Росії).
“Україна заявила, що РФ заблокувала транзит через Керченську протоку, почала незаконне будівництво сухопутного моста, провела підводний кабель та газопровід через територіальне море України та виключила Україну з регулювання лоцманської справи (пілотажу) вздовж Керч-Єнікальського каналу”, — зауважили у МЗС.
19 лютого 2018 року Україна подала Меморандум до Арбітражного трибуналу, якій містить об’ємний перелік доказів та фактів численних порушень РФ суверенних прав прибережної держави Україна в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.
19 травня 2018 року РФ надала заперечення щодо наявності у Арбітражного трибуналу юрисдикції розглядати цей спір.
Нагадаємо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України ініціює застосування санкцій до осіб, що були залучені до процесу незаконного будівництва Керченського мосту.