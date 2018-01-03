МЗС Туреччини звинуватило Трампа і Нетаньяху в підтримці демонстрацій в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Туреччина звинуватила президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в підтримці антиурядових демонстрацій в Ірані. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN Türk.
З такими звинуваченнями виступив в середу міністр закордонних справ республіки Мевлют Чавушоглу під час зустрічі з турецькими ЗМІ.
“Демонстрації в Ірані підтримують лише дві людини — Трамп і Нетаньяху”, — наводить слова глави МЗС телеканал. За словами, Чавушоглу “стабільність в Ірані є дуже важливою темою для Туреччини”.
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“Ми виступаємо проти втручання ззовні в справи Ірану. Якщо керівництво в Ірані і зміниться, то займатися цим буде іранський народ. Ми дуже позитивно розцінюємо зроблені (президентом Ірану Хасаном) Роухані заяви. Необхідно уникати насильства і провокацій”, — зазначив він.
Нагадаємо, посольство США в Туреччині оголосило про відновлення повномасштабного візового обслуговування для турецьких громадян, які бажають відвідати США.