МЗС Туреччини викликало очільника дипмісії США у країні через лайк у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Туреччини викликало для роз'яснення тимчасово повіреного у справах США в Анкарі через лайк, який то поставив з офіційної сторінки Twitter відомства. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Таким чином, за даними видання, приводом для цього виклику став лайк, що був поставлений від імені офіційного твітер-акаунту дипломатичної місії під повідомленням одного з користувачів, де йшла мова про хворобу лідера проурядової партії “Націоналістичний рух” Девлета Бахчелі і говорилося про те, що Туреччині потрібно вже зараз думати про те, що буде після його смерті.
МЗС Туреччини попросило дати “відкрите та зрозуміле” пояснення цьому питанню.
Після цього в Twitter-акаунті США з’явилось вибачення за цей лайк.
“Ми приносимо свої вибачення за помилку, допущену вчора на нашому акаунті в Twitter. Ми не пов’язуємо себе з Ергун Бабахановим (автором скандального твіта — ред), не схвалюємо і не згодні зі змістом цього твіта. Ми знову висловлюємо жаль з приводу цієї помилки”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, посол США в Мексиці спровокував скандал, розкритикувавши Фріду Кало.