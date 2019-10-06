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МЗС Туреччини викликало очільника дипмісії США у країні через лайк у соцмережах

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Туреччини викликало для роз'яснення тимчасово повіреного у справах США в Анкарі через лайк, який то поставив з офіційної сторінки Twitter відомства. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

МЗС Туреччини викликало очільника дипмісії США у країні через лайк у соцмережах

Таким чином, за даними видання, приводом для цього виклику став лайк, що був поставлений від імені офіційного твітер-акаунту дипломатичної місії під повідомленням одного з користувачів, де йшла мова про хворобу лідера проурядової партії “Націоналістичний рух” Девлета Бахчелі і говорилося про те, що Туреччині потрібно вже зараз думати про те, що буде після його смерті.

МЗС Туреччини попросило дати “відкрите та зрозуміле” пояснення цьому питанню.

Після цього в Twitter-акаунті США з’явилось вибачення за цей лайк.

“Ми приносимо свої вибачення за помилку, допущену вчора на нашому акаунті в Twitter. Ми не пов’язуємо себе з Ергун Бабахановим (автором скандального твіта — ред), не схвалюємо і не згодні зі змістом цього твіта. Ми знову висловлюємо жаль з приводу цієї помилки”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, посол США в Мексиці спровокував скандал, розкритикувавши Фріду Кало.

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