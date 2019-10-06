МИД Турции вызвало главу дипмиссии США в стране из-за лайка в соцсетях

Таким образом, по данным издания, поводом для этого вызова стал лайк, что был поставлен от имени официального твиттер-аккаунта дипломатической миссии под сообщением одного из пользователей, где шла речь о болезни лидера проправительственной партии “Националистическое движение” Девлета Бахчели и говорилось о том, что турецкому государству нужно уже сейчас думать о том, что будет после его смерти.

МИД Турции попросило дать “открытое и понятное” объяснения этой ситуации.

После этого в Twitter-аккаунте США появилось извинения за этот лайк.

“Мы приносим свои извинения за ошибку, допущенную вчера на нашем аккаунте в Twitter. Мы не связываем себя с Эргун Бабахановым (автором скандального твита — ред), не одобряем и не согласны с содержанием этого твита. Мы снова выражаем сожаление по поводу этой ошибки”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, посол США в Мексике спровоцировал скандал, раскритиковав Фриде Кало.