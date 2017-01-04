У МЗС Туреччини назвали дату переговорів щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Переговори щодо Сирії в Астані розпочнуться 23 січня, якщо домовленості щодо режиму припинення вогню будуть дотримуватися. Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає УНН з посиланням на Anadolu.
При цьому турецький міністр попередив, що якщо прихильники Башара Асада не припинить порушувати домовленості про перемир’я в Сирії, то переговори в Астані можуть не відбудуться.
“У Сирії фіксуються факти порушення домовленостей про перемир’я. За цими порушеннями стоять бойовики "Хезболла“, шиїтські угруповання і сили режиму Башара Асада”, - зазначив глава МЗС Туреччини.
М.Чавушоглу зазначив, що Туреччина довела до відома Росії чітку позицію про те, що представники "Демократичного союзу" (PYD) не повинні брати участь в переговорах в Астані. “Росія розуміє позицію турецької сторони. Якщо ж домовленості щодо режиму припинення вогню будуть дотримуватися, то переговори по Сирії в Казахстані розпочнуться 23 січня”, - додав турецький міністр.
Торкаючись підготовки до переговорів щодо Сирії в Астані, М.Чавушоглу повідомив, що 9-10 січня в Анкару прибуде група російських експертів, яка відвідає МЗС Туреччини і проведе обговорення теми планування міжсирійських переговорів в Казахстані.
За словами М.Чавушоглу, Іран також повинен виконувати зобов’язання, засновані на праві країни-гаранта в Сирії. “Тегеран повинен вплинути на шиїтські угруповання і режим Башара Асада”, - підкреслив міністр.