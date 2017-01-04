В МИД Турции назвали дату переговоров по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Переговоры по Сирии в Астане начнутся 23 января, если договоренности о режиме прекращения огня будут соблюдаться. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
При этом турецкий министр предупредил, что если сторонники Башара Асада не прекратят нарушать соглашения о перемирии в Сирии, то переговоры в Астане могут не состоятся.
"В Сирии фиксируются факты нарушения договоренностей о перемирии. За этими нарушениями стоят боевики "Хезболла", шиитские группировки и силы режима Башара Асада", - отметил глава МИД Турции.
М.Чавушоглу отметил, что Турция довела до сведения России четкую позицию о том, что представители "Демократического союза" (PYD) не должны участвовать в переговорах в Астане. "Россия понимает позицию турецкой стороны. Если же договоренности о режиме прекращения огня будут соблюдаться, то переговоры по Сирии в Казахстане начнутся 23 января", - добавил турецкий министр.
Касаясь подготовки к переговорам по Сирии в Астане, М.Чавушоглу сообщил, что 9-10 января в Анкару прибудет группа российских экспертов, которая посетит МИД Турции и проведет обсуждение темы планирования межсирийских переговоров в Казахстане.
По словам М.Чавушоглу, Иран также должен выполнять обязательства, основанные на праве страны-гаранта в Сирии. "Тегеран должен повлиять на шиитские группировки и режим Башара Асада", - подчеркнул министр.