МЗС Сербії звернулося до українського уряду через заяви посла України в Белграді

З його слів, основна роль послів - зробити все для поліпшення двосторонніх відносин, насамперед політичних і економічних, а також всіх інших форм співробітництва.

"Посол України в Сербії, високоповажний Олександр Александрович, схоже, це постійно забуває, оскільки вся його діяльність зводиться до марних спроб порушити відносини між Республікою Сербією і Російською Федерацією", - додав І.Тончев.

Він назвав останні інтверв'ю О.Александровича "скандальними", а викладені твердження "нічим не підкріпленими". "Добре, що інтерв'ю тривало недовго, оскільки Сербію, ймовірно, звинуватили б в провокації Другої світової війни, звичайно, у співпраці з Москвою", - заявив І.Тончев.

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Держсекретар МЗС країни заявив також, що посол О.Александрович "постійно політизує" ймовірну участь сербських добровольців в збройному конфлікті на сході України, вказавши, що "громадяни України брали участь у війнах на території колишньої СФРЮ і Республіка Сербія ніколи офіційно не дорікала Києву". "Сербія поважає територіальну цілісність України і як і раніше прихильна політиці якомога кращих двосторонніх відносин", - додав він.

"З огляду на те, що часто повторювані зауваження міністерства закордонних справ Республіки Сербії послу України присвятити свою енергію досягненню завдань, викладених в Віденській конвенції про дипломатичні відносини, не мали ніякого ефекту, ми тим самим хочемо звернутися до Міністерства і уряду України вказати йому на неприпустимість такої подальшої поведінки, щоб не змушувати нас робити звичайні в таких випадках кроки", - сказав держсекретар МЗС Сербії.

Нагадаємо, посол України в Сербії Олександр Александрович в одному з інтерв'ю заявив, що Росія використовує Сербію як "ще один інструмент знищення Європи".