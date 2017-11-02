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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48276 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115068 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102807 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105622 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104699 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92477 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 103965 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102085 просмотра

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МИД Сербии обратилось к украинскому правительству из-за заявлений посла Украины в Белграде

МИД Сербии обратилось к украинскому правительству из-за заявлений посла Украины в Белграде

Киев  •  УНН

 • 19100 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственный секретарь министерства иностранных дел Республики Сербия Ивица Тончев назвал заявления посла Украины в Белграде Александра Александровича неприемлемыми. Об этом говорится в заявлении сербского чиновника, обнародованном в четверг на сайте МИД Сербии, передает УНН.

По его словам, основная роль послов - сделать все для улучшения двусторонних отношений, прежде всего политических и экономических, а также всех других форм сотрудничества.

"Посол Украины в Сербии, достопочтенный Александр Александрович, похоже, это постоянно забывает, поскольку вся его деятельность сводится к бесплодным попыткам нарушить отношения между Республикой Сербией и Российской Федерацией", - добавил И.Тончев.

Он назвал последние интвервью А.Александровича "скандальными", а изложенные утверждения "ничем не подкрепленными". "Хорошо, что интервью длилось недолго, поскольку Сербию, вероятно, обвинили бы в провокации Второй мировой войны, конечно, в сотрудничестве с Москвой", - заявил И.Тончев.

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Госсекретарь МИД страны заявил также, что посол А.Александрович "постоянно политизирует" вероятное участие сербских добровольцев в вооруженном конфликте на востоке Украины, указав, что "граждане Украины принимали участие в войнах на территории бывшей СФРЮ и Республика Сербия никогда официально не упрекала Киев". "Сербия уважает территориальную целостность Украины и по-прежнему привержена политике как можно лучших двусторонних отношений", - добавил он.

"Учитывая то, что часто повторяющиеся замечания министерства иностранных дел Республики Сербии послу Украины посвятить свою энергию достижению задач, изложенных в Венской конвенции о дипломатических отношениях, не имели никакого эффекта, мы тем самым хотим обратиться в Министерство и правительство Украины указать ему на недопустимость такого дальнейшего поведения, чтобы не заставлять нас делать обычные в таких случаях шаги", - сказал госсекретарь МИД Сербии.

Напомним, посол Украины в Сербии Александр Александрович в одном из интервью заявил, что Россия использует Сербию как "еще один инструмент уничтожения Европы".

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