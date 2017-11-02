МИД Сербии обратилось к украинскому правительству из-за заявлений посла Украины в Белграде
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственный секретарь министерства иностранных дел Республики Сербия Ивица Тончев назвал заявления посла Украины в Белграде Александра Александровича неприемлемыми. Об этом говорится в заявлении сербского чиновника, обнародованном в четверг на сайте МИД Сербии, передает УНН.
По его словам, основная роль послов - сделать все для улучшения двусторонних отношений, прежде всего политических и экономических, а также всех других форм сотрудничества.
"Посол Украины в Сербии, достопочтенный Александр Александрович, похоже, это постоянно забывает, поскольку вся его деятельность сводится к бесплодным попыткам нарушить отношения между Республикой Сербией и Российской Федерацией", - добавил И.Тончев.
Он назвал последние интвервью А.Александровича "скандальными", а изложенные утверждения "ничем не подкрепленными". "Хорошо, что интервью длилось недолго, поскольку Сербию, вероятно, обвинили бы в провокации Второй мировой войны, конечно, в сотрудничестве с Москвой", - заявил И.Тончев.
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Госсекретарь МИД страны заявил также, что посол А.Александрович "постоянно политизирует" вероятное участие сербских добровольцев в вооруженном конфликте на востоке Украины, указав, что "граждане Украины принимали участие в войнах на территории бывшей СФРЮ и Республика Сербия никогда официально не упрекала Киев". "Сербия уважает территориальную целостность Украины и по-прежнему привержена политике как можно лучших двусторонних отношений", - добавил он.
"Учитывая то, что часто повторяющиеся замечания министерства иностранных дел Республики Сербии послу Украины посвятить свою энергию достижению задач, изложенных в Венской конвенции о дипломатических отношениях, не имели никакого эффекта, мы тем самым хотим обратиться в Министерство и правительство Украины указать ему на недопустимость такого дальнейшего поведения, чтобы не заставлять нас делать обычные в таких случаях шаги", - сказал госсекретарь МИД Сербии.
Напомним, посол Украины в Сербии Александр Александрович в одном из интервью заявил, что Россия использует Сербию как "еще один инструмент уничтожения Европы".