МИД Сербии обратилось к украинскому правительству из-за заявлений посла Украины в Белграде

По его словам, основная роль послов - сделать все для улучшения двусторонних отношений, прежде всего политических и экономических, а также всех других форм сотрудничества.

"Посол Украины в Сербии, достопочтенный Александр Александрович, похоже, это постоянно забывает, поскольку вся его деятельность сводится к бесплодным попыткам нарушить отношения между Республикой Сербией и Российской Федерацией", - добавил И.Тончев.

Он назвал последние интвервью А.Александровича "скандальными", а изложенные утверждения "ничем не подкрепленными". "Хорошо, что интервью длилось недолго, поскольку Сербию, вероятно, обвинили бы в провокации Второй мировой войны, конечно, в сотрудничестве с Москвой", - заявил И.Тончев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СБУ заявили, что более 300 сербов воевали на стороне "ЛНР"

Госсекретарь МИД страны заявил также, что посол А.Александрович "постоянно политизирует" вероятное участие сербских добровольцев в вооруженном конфликте на востоке Украины, указав, что "граждане Украины принимали участие в войнах на территории бывшей СФРЮ и Республика Сербия никогда официально не упрекала Киев". "Сербия уважает территориальную целостность Украины и по-прежнему привержена политике как можно лучших двусторонних отношений", - добавил он.

"Учитывая то, что часто повторяющиеся замечания министерства иностранных дел Республики Сербии послу Украины посвятить свою энергию достижению задач, изложенных в Венской конвенции о дипломатических отношениях, не имели никакого эффекта, мы тем самым хотим обратиться в Министерство и правительство Украины указать ему на недопустимость такого дальнейшего поведения, чтобы не заставлять нас делать обычные в таких случаях шаги", - сказал госсекретарь МИД Сербии.

Напомним, посол Украины в Сербии Александр Александрович в одном из интервью заявил, что Россия использует Сербию как "еще один инструмент уничтожения Европы".