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МЗС Сербії: ми не будемо підтримувати антиросійські санкції

МЗС Сербії: ми не будемо підтримувати антиросійські санкції

Київ • УНН

 • 8955 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не буде приєднуватися до європейських антиросійським санкцій. Про це він заявівл в інтерв'ю "Известиям", передає УНН.

"З Росією ми бажаємо підтримувати всеосяжну співпрацю і дружні відносини в політичній і економічній сферах, в науці, культурі, освіті, а також в питаннях оборони, безпеки та військової промисловості. І ми продовжимо це і в подальшому. Тому Сербія залишиться послідовною у своїй політиці і не буде приєднуватися до європейських антиросійським санкцій. Більш того, сподіваємося і бажаємо скасування санкцій проти Росії якомога швидше.

При цьому він додав, що Сербія хоче в ЄС, але при цьому не збирається вводити санкції проти друзів.

Нагадаємо, посол України в Сербії Олександр Олександрович заявив, що Росія використовує Сербію як "ще один інструмент знищення Європи".

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