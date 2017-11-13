МИД Сербии: мы не будем поддерживать антироссийские санкции

"С Россией мы желаем поддерживать всеобъемлющее сотрудничество и дружеские отношения в политической и экономической сферах, в науке, культуре, образовании, а также в вопросах обороны, безопасности и военной промышленности. И мы продолжим это и в дальнейшем. Поэтому Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям. Более того, надеемся и желаем отмены санкций против России как можно скорее.

При этом он добавил, что Сербия хочет в ЕС, но при этом не собирается вводить санкции против друзей.

Напомним, посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что Россия использует Сербию как "еще один инструмент уничтожения Европы".