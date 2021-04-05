МЗС Росії заявило, що Москва діятиме у відповідь на "ракетні загрози Заходу"

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“Ми аж ніяк не зачиняє двері для діалогу, але в умовах, що складаються не виключаємо, що Росія буде змушена все більше зміщувати фокус зусиль на здійснення заходів військово-технічного реагування на виникаючі ракетні загрози”, — сказала Захарова.

За її словами, Росія відстежує практичні заходи по створенню арсеналу ракет середньої і меншої дальності (РСМД) наземного базування у американців, а також їхніх союзників в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Захарова також вирішила звернути увагу на заяви представників Пентагону про практичні кроки для якнайшвидшого створення і розгортання наземних РСМД в різних регіонах світу. За її словами, основним завданням такого розгортання ракет на європейській території стане поразка систем ППО Росії, в разі конфлікту з нею.

Також офіційний представник МЗС сказала, що до “відверто ворожих дестабілізуючих” заяв і дій на цьому напрямку підключилися військові Великої Британії. Вона додала, що дані британських військових про дальність ракети PrSM (Precision Strike Missile), яка нібито обмежується 499 км, є “явною і навмисною оманливою помилкою”. Так, за словами Захарової, висловлювання розробників даної ракети і представників Пентагону говорять про здатність ракети вражати цілі на дистанціях до 800 км.

У той же час російські ініціативи щодо врегулювання суперечностей, за її словами, залишаються “без конструктивної реакції”.

Доповнення

Росія також раніше обіцяла прийняти “додаткові заходи щодо забезпечення своєї безпеки” в разі посилення військ НАТО навколо України.