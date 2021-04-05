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МИД России заявил, что Москва будет действовать в ответ на "ракетные угрозы Запада"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Россия примет меры, если увидит угрозу развертывания ракет со стороны США и их союзников. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД Марии Захаровой, пишет УНН.

Детали

“Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы”, — сказала Захарова.

По ее словам, Россия отслеживает практические меры по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Захарова также решила обратить внимание на заявления представителей Пентагона о практических шагах для скорейшего создания и развертывания наземных РСМД в различных регионах мира. По ее словам, основной задачей такого развертывания ракет на европейской территории станет поражение систем ПВО России, в случае конфликта с ней.

Также официальный представитель МИД сказала, что к “откровенно враждебным дестабилизирующим” заявлениям и действиям на этом направлении подключились военные Великобритании. Она добавила, что данные британских военных о дальности ракеты PrSM (Precision Strike Missile), которая якобы ограничивается 499 км, являются “явным и преднамеренным введением в заблуждением”. Так, по словам Захаровой, высказывания разработчиков данной ракеты и представителей Пентагона говорят о способности ракеты поражать цели на дистанциях до 800 км.

В то же время российские инициативы по урегулированию противоречий, по ее словам, остаются “без конструктивной реакции”.

Дополнение

Россия также ранее обещала принять “дополнительные меры по обеспечению своей безопасности” в случае усиления войск НАТО вокруг Украины.

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