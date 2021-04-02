Кремль погрожує "додатковими заходами" у разі посилення сил НАТО навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Росія обіцяє прийняти "додаткові заходи щодо забезпечення своєї безпеки" в разі посилення військ НАТО навколо України. Про це заявив в п'ятницю журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Цитата:
"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це зажадає додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки", - сказав він.
Доповнення
Напередодні ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська в бойову готовність найвищого рівня після загострення ситуації на сході України.
Що було раніше
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.
Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.
Відзначимо, що напередодні посли країн НАТО провели зустріч, під час якої вони висловили стурбованість накопиченням російських військових біля кордонів України.