МЗС: росіяни, які не є дипломатами, мають їхати на вибори до Росії

“Якщо хочуть голосувати росіяни, які не є дипломатами, вони повинні їхати до Росії і голосувати там, адже мають на це повне право. Це незаконні вибори, тому ми маємо повне право не проводити їх на території України. Ми попереджали РФ, щоб вибори проводились в дипломатичних установах, але вони знехтували цим”, — сказала вона.

Як наголосила Беца, вибори президента Росії, які проводить російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території України є абсолютно незаконними. Це черговий крок з реалізації стратегії Кремля, який спрямований на легітимізацію наслідків агресії Росії проти України. Ці вибори грубо порушують фундаментальні принципи міжнародного права.

“По-перше, результати цього голосування є нікчемними з юридичної точки зору, їх не визнає ніхто: ні в Україні, ні міжнародне співтовариство. Ми також закликали наших партнерів не тільки не визнавати результати виборів, але і посилити санкційний тиск на країну-агресора, в тому числі у вигляді персональних санкцій. По-друге, ще в лютому ми надіслали ноту МЗС Російської Федерації, де висловили рішучий протест щодо виборів російського президента на території окупованого Криму, адже це суверенна територія України, яка тимчасово окупована. На ній не можуть проводитись вибори президента іншої держави. Це грубе порушення міжнародного права”, — підкреслила речниця МЗС.

Вона також додала, що Україна застерігала Росію від спроби організації будь-яких виборів на території окупованого Донбасу. Оскільки не виключені будь-які провокації. Також наголошувалось на тому, що не можу бути ніяких виборів у дипломатичних установах без виконання попередніх умов: не проведення виборів на територіях окупованого Криму та Донбасу.

“Росія знехтувала нашим суверенним правом та не відреагували на нашу ноту. Натомість тепер, коли ми заявили, що до голосування будуть допущені лише співробітники дипломатичних установ, одразу почалася нервова істерика. Тобто чотири роки Росія веде війну проти України, але тут раптом вони посилаються на міжнародні правові акти, які самі порушують щодня. Це все блюзнірство і верх цинізму”, — сказала Беца.

За її словами, кожна дипломатична установа, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, має дотримуватись законодавства країни перебування. Росія зухвало це порушує щодня.

Речниця МЗС звернула також увагу не те, що Росія сама звернулася до України з проханням посилити безпеку її диппредставництв, з огляду на можливі провокації при проведенні виборів.

“Тому ми спільно з МВС та іншим причетними органами посилюємо безпеку диппредставництв РФ, але водночас розуміємо, що можливі провокації, в тому числі з боку російської сторони, щоб дискредитувати Україну”, — уточнила Беца.

Нагадаємо, російські емігранти збираються долучитися до акції проти “голосування за Путіна” у неділю, 18 березня, на території України.