МЗС: росія успадкувала найгірші сталінські традиції, настав час визнати, що рф стала державою-терористом

Цитата

"У наші дні російська влада продовжує політику радянського режиму, вийшовши на новий рівень цинізму та жорсткості: окупанти ведуть війну проти кожного українця, незалежно від віку, статі, мови спілкування чи роду діяльності. Ворожі війська з важкої артилерії та ракетними ударами розстрілюють та нищать всю націю. Оленівка, Вінниця, Кременчук, Краматорськ, Буча, Ірпінь, Бородянка, Харків, Чернігів, Миколаїв, Маріуполь - назви цих українських міст і містечок тепер відомі всьому світу саме через криваві злочини російської влади. Але найбільше потерпають тимчасово окуповані території України, які загарбники перетворили на місця несвободи та масового терору. Наші громадяни стають жертвами репресій з боку окупаційного режиму при найменшому прояві спротиву", - ідеться в коментарі МЗС.

"Великий терор тридцятих років 20 століття не зламав українського народу, його духу та мужності, не здасться Україна і зараз. Настав час рішуче визнати, що російська федерація, що успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу", - зазначили у МЗС України.

Деталі

Як вказали у МЗС, Сьогодні українські захисники борються за те, щоб раз і назавжди здолати агресора та унеможливити подальші спроби рф знищити український народ, нашу державність та вдаватися до шантажу всього людства. Світ демонструє безпрецедентну підтримку України, разом ми рухаємося до спільної цілі, якою обов’язково стане перемога, додали у МЗС.

Довідка

Внаслідок рішення, ухваленого 5 серпня 1937 року, протягом кількох днів жовтня-листопада у карельському урочищі Сандармох було страчено майже триста представників української інтелігенції - вчених, митців, державних діячів. Серед них творець модерного українського театру Лесь Курбас, поет-неокласик Микола Зеров, драматург Микола Куліш, письменники Валер’ян Підмогильний, Марко Вороний, Олекса Слісаренко, яких ми називаємо "розстріляним відродженням".

Доповнення

Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила, що Конгрес Сполучених Штатів встановить критерії для визнання рф країною-спонсором тероризму.