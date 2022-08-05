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МИД: россия унаследовала худшие сталинские традиции, пора признать, что рф стала государством-террористом

МИД: россия унаследовала худшие сталинские традиции, пора признать, что рф стала государством-террористом

Киев • УНН

 • 199209 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня в Украине чтят память жертв Большого террора 1937-1938 годов - одного из самых масштабных преступлений советской власти против человечества. Именно в этот день 1937-го вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об антисоветских элементах», которое запустило массовые зачистки с целью уничтожения коммунистической диктатурой украинской элиты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает УНН.

Цитата

"В наши дни российская власть продолжает политику советского режима, выйдя на новый уровень цинизма и жестокости: оккупанты ведут войну против каждого украинца, независимо от возраста, пола, языка общения или рода деятельности. Вражеские войска из тяжелой артиллерии и ракетными ударами расстреливают и уничтожают всю нацию. Еленовка, Винница, Кременчуг, Краматорск, Буча, Ирпень, Бородянка, Харьков, Чернигов, Николаев, Мариуполь - названия этих украинских городов и городков теперь известны всему миру именно из-за кровавых преступлений российских властей. Но больше всего страдают временно оккупированные территории Украины, которые захватчики превратили в места несвободы и массового террора. Наши граждане становятся жертвами репрессий со стороны оккупационного режима при малейшем проявлении сопротивления", - говорится в сообщении МИД.

"Большой террор тридцатых годов 20 века не сломал украинского народа, его духа и мужества, не сдастся Украина и сейчас. Пора решительно признать, что российская федерация, унаследовавшая худшие сталинские традиции, стала государством-террористом, представляющим опасность для всего мира", - отметили в МИД Украины.

Детали 

Как отметили в МИД, сегодня украинские защитники борются за то, чтобы раз и навсегда одолеть агрессора и предотвратить дальнейшие попытки россии уничтожить украинский народ, нашу государственность и прибегать к шантажу всего человечества. Мир демонстрирует беспрецедентную поддержку Украины, вместе мы двигаемся к общей цели, которой обязательно станет победа, указали в МИД.

Справка

В результате решения, принятого 5 августа 1937 года, в течение нескольких дней октября-ноября в карельском урочище Сандармох было казнено почти триста представителей украинской интеллигенции - ученых, художников, государственных деятелей. Среди них создатель модерного украинского театра Лесь Курбас, поэт-неоклассик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Валерий Подмогильный, Марко Вороный, Олекса Слисаренко, которых мы называем "расстрелянным возрождением".

Дополнение 

Официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Конгресс Соединенных Штатов установит критерии для признания россии страной-спонсором терроризма. 

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