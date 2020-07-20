МЗС РФ заявило, що евакуаційним літаком з Африки вивезло і громадян України "без оглядки на політику"

Вночі в Москву прибув літак, який завершив серію перельотів, організованих для вивезення громадян РФ додому з декількох африканських країн. Крім 197 росіян цим рейсом були доставлені, як заявили російські дипломати, п’ять громадян України та троє громадян Казахстану. “Іноземці у нас на борту дійсно були, ми в цьому плані не робимо ніякої різниці: якщо до нас звертаються, ми, звичайно, намагаємося допомогти всім при наявності вільних місць. Пріоритет, само собою, громадянам РФ”, — зазначив Мікерін.

“Що стосується українських громадян, ми їх вивозимо досить давно і, загалом, успішно і ефективно. Ми взаємодіємо з посольством України, яке за відсутності підстав для перетину кордону (РФ українцями) забирає своїх громадян і відвозить їх на дипломатичному автомобілі на наземний пункт пропуску на російсько-українському кордоні. Тут мова йде знову ж про людей, тут ніякої, на мій погляд, політики бути не може”, — заявив дипломат.

Так, за його словами, бажаючі покинути Африку іноземці зверталися і в зарубіжні установи своїх країн, і в російські диппредставництва, після чого була узгоджена можливість їх повернення на батьківщину транзитом через Росію.

Відзначимо, що раніше Міністерство закордонних справ України засудило порушення Російською Федерацією права на свободу пересування громадян України з тимчасово окупованої території Криму.