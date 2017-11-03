МЗС РФ викликало повіреного Австрії через невидачу віз журналістам з Криму

"У зв'язку з цим я був змушений викласти наше розчарування тією позицією, яку зайняла австрійська сторона, головуючи цього році в ОБСЄ. Вона відмовила у видачі віз журналістам кримських ЗМІ: генеральному директору телерадіокомпанії "Крим", генеральному директору інформаційного агентства "Кримінформ" і голові спілки журналістів Севастополя. Ми вчора запросили в МЗС тимчасового повіреного в справах Австрії і зробили відповідне подання", - сказав С.Лавров.

Відзначається, що Австрія відмовила у видачі віз журналістам, які збиралися взяти участь в нараді ОБСЄ на тему свободи засобів масової інформації.

Як повідомляв УНН, МЗС Сербії звернулося до українського уряду через заяви посла України в Бєлграді.