МЗС РФ викликало повіреного Австрії через невидачу віз журналістам з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. МЗС РФ викликало тимчасового повіреного в справах Австрії Штефана Вайдінгера у зв'язку з відмовою Відня видати візи журналістам окупованого Криму. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У зв'язку з цим я був змушений викласти наше розчарування тією позицією, яку зайняла австрійська сторона, головуючи цього році в ОБСЄ. Вона відмовила у видачі віз журналістам кримських ЗМІ: генеральному директору телерадіокомпанії "Крим", генеральному директору інформаційного агентства "Кримінформ" і голові спілки журналістів Севастополя. Ми вчора запросили в МЗС тимчасового повіреного в справах Австрії і зробили відповідне подання", - сказав С.Лавров.
Відзначається, що Австрія відмовила у видачі віз журналістам, які збиралися взяти участь в нараді ОБСЄ на тему свободи засобів масової інформації.
Як повідомляв УНН, МЗС Сербії звернулося до українського уряду через заяви посла України в Бєлграді.