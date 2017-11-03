МИД РФ вызвал поверенного Австрии из-за невыдачи виз журналистам из Крыма

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48259 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115034 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102795 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105611 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104689 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92441 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103959 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102082 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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МИД РФ вызвал поверенного Австрии из-за невыдачи виз журналистам из Крыма

МИД РФ вызвал поверенного Австрии из-за невыдачи виз журналистам из Крыма

Киев  •  УНН

 • 11141 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Австрии Штефана Вайдингера в связи с отказом Вены выдать визы журналистам оккупированного Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В этой связи я был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона, председательствуя в этом году в ОБСЕ. Она отказала в выдаче виз журналистам крымских СМИ: генеральному директору телерадиокомпании "Крым", генеральному директору информационного агентства "Крыминформ" и председателю Союза журналистов Севастополя. Мы вчера пригласили в МИД временного поверенного в делах Австрии и сделали соответствующее представление", - сказал С.Лавров.

Отмечается, что Австрия отказала в выдаче виз журналистам, которые собирались принять участие в совещании ОБСЕ на тему свободы средств массовой информации.

Как сообщал УНН, МИД Сербии обратилось к украинскому правительству из-за заявлений посла Украины в Белграде.

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