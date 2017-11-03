МИД РФ вызвал поверенного Австрии из-за невыдачи виз журналистам из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Австрии Штефана Вайдингера в связи с отказом Вены выдать визы журналистам оккупированного Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В этой связи я был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона, председательствуя в этом году в ОБСЕ. Она отказала в выдаче виз журналистам крымских СМИ: генеральному директору телерадиокомпании "Крым", генеральному директору информационного агентства "Крыминформ" и председателю Союза журналистов Севастополя. Мы вчера пригласили в МИД временного поверенного в делах Австрии и сделали соответствующее представление", - сказал С.Лавров.
Отмечается, что Австрия отказала в выдаче виз журналистам, которые собирались принять участие в совещании ОБСЕ на тему свободы средств массовой информации.
Как сообщал УНН, МИД Сербии обратилось к украинскому правительству из-за заявлений посла Украины в Белграде.