МЗС РФ про розстріл НКВС поляків у Катині: на політичному рівні діалог на цю тему з Варшавою - аморальний

“Ми вважаємо тему, яку ви позначили, мова йде про загиблих в Катині поляків, в політичних, підкреслюю, в політичних відносинах між нашими країнами вичерпаною. Російська позиція неодноразово озвучувалася на вищому рівні, це питання досліджували висококваліфіковані фахівці-історики з Росії та Польщі”, — сказала вона.

Офіційний представник МЗС РФ заявила, що Росія нібито “щиро бореться з переписуванням історії і виступає за дбайливе ставлення до найчутливіших тем”, чого не можна сказати про Польщу, яка нібито “агресивно реалізує свою альтернативну історичну політику”. “Варшава проводить відверто конфронтаційну лінію, вона супроводжується численними актами вандалізму, спрямованого проти меморіалів червоноармійцям-визволителям. В рамках так званої війни, оголошеної радянським пам’ятникам, польська влада, на жаль, дійшла вже до того, що робить замах на місця поховань. Звичайно, в такій ситуації жоден політичний діалог на історичні теми з польською стороною не просто неможливий, він аморальний”, — сказала дипломат.

Раніше Російське військово-історичне товариство (РВІТ) провело конференцію під Твер’ю, присвячену російсько-польським відносинам. За словами директора департаменту науки і освіти РВІТ Юрія Нікіфорова, головним результатом дискусії стало розуміння, що у російської громадськості вкрай недостатньо знань про результати польських археологічних досліджень, які були проведені свого часу в Мідному. Згідно прийнятої на конференції резолюції, було вирішено продовжувати дослідження, залучаючи польських фахівців.

У свою чергу, посольство Польщі в Москві опублікувало заяву, в якій диппредставництво відзначило, що під час цієї конференції прозвучали висловлювання, спрямовані на спотворення фактів, що стосуються “катинського питання”.

Посольство РП в Москві однозначно засуджує будь-які спроби перекручувати факти, що стосуються Катинського злочину і відповідальності НКВД за вбивство польських громадян в Твері і Мідному.

https://t.co/NgUaTH79u2 @MID_RF @dumagovru @rvio_ru # Катинское_преступленіе