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МИД РФ о расстреле НКВД поляков в Катыни: на политическом уровне диалог на эту тему с Варшавой - аморален

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Россия считает тему “катынского вопроса” исчерпанной на политическом уровне коммуникации с Польшей. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Мы считаем тему, которую вы обозначили, речь идет о погибших в Катыни поляках, в политических, подчеркиваю, в политических отношениях между нашими странами исчерпанной. Российская позиция неоднократно озвучивалась на высшем уровне, этот вопрос исследовали высококвалифицированные специалисты-историки из России и Польши”, — сказала она.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия якобы “искренне борется с переписыванием истории и выступает за бережное отношение к самым чувствительным темам”, чего нельзя сказать о Польше, якобы “агрессивно реализующей свою альтернативную историческую политику”. “Варшава проводит откровенно конфронтационную линию, она сопровождается многочисленными актами вандализма, направленного против мемориалов красноармейцам-освободителям. В рамках так называемой войны, объявленной советским памятникам, польские власти, к сожалению, дошли уже до того, что покушаются на места захоронений. Конечно, в такой ситуации никакой политический диалог на исторические темы с польской стороной не просто невозможен, он аморален”, — сказала дипломат.

Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) провело конференцию под Тверью, посвященную российско-польским отношениям. По словам директора департамента науки и образования РВИО Юрия Никифорова, главным результатом дискуссии стало понимание, что у российской общественности крайне недостаточно знаний о результатах польских археологических исследований, которые были проведены в свое время в Медном. Согласно принятой на конференции резолюции, было решено продолжать исследование, привлекая польских специалистов.

В свою очередь, посольство Польши в Москве опубликовало заявление, в котором диппредставительство отметило, что во время этой конференции прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся “катынского вопроса”.

Посольство РП в Москве однозначно осуждает любые попытки искажать факты, касающиеся Катынского преступления и ответственности НКВД за убийство польских граждан в Твери и Медном.
https://t.co/NgUaTH79u2 @MID_RF @dumagovru @rvio_ru #Катынское_преступление

— PLinRussia  (@PLinRussia) November 24, 2020

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