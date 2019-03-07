МЗС РФ пояснило бажання Вашингтона перешкодити купівлі С-400 "слабкістю США"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Спроби Вашингтона перешкодити Туреччині закупити російські ЗРК С-400 свідчать “про слабкість США на ринку озброєнь”. Про це одному з федеральніх ЗМІ РФ заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Володимир Єрмаков, передає УНН.
На його думку, “безцеремонний тиск” Вашингтона на Анкару з метою зірвати угоду з купівлі Туреччиною систем С-400 демонструє “слабкість позицій” США на світовому ринку зброї. Дипломат пояснив, що Сполучені Штати не можуть запропонувати кращого, ніж Росія, співвідношення ціни і якості військової зброї.
Таким чином, резюмував Єрмаков, в арсеналі Вашингтона “залишаються тільки важелі нездорового політичного тиску”, на який не піддаються суверенні країни.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підкреслив, що угоду Москви і Анкари по С-400 можна вважати “завершеною”. “Все вже узгоджено — від кредитних умов до спільного виробництва, все підписано... відмовитися від угоди було б аморально”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, президент Туреччини відреагував на рішення США позбавити країну торгових пільг.