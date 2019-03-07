МИД РФ объяснило желание Вашингтона помешать покупке С-400 "слабостью США"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Попытки Вашингтона помешать Турции закупить российские ЗРК С-400 свидетельствуют “о слабости США на рынке вооружений”. Об этом одному из федеральніх СМИ РФ заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, передает УНН.
По его мнению, “бесцеремонное давление” Вашингтона на Анкару с целью сорвать сделку по покупке Турцией систем С-400 демонстрирует “слабость позиций” США на мировом рынке оружия. Дипломат пояснил, что Соединенные Штаты не могут предложить лучшего, чем Россия, соотношения цены и качества военного оружия.
Таким образом, резюмировал Ермаков, в арсенале Вашингтона “остаются только рычаги нездорового политического давления”, на которое не поддаются суверенные страны.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что сделку Москвы и Анкары по С-400 можно считать “завершенной”. “Все уже согласовано — от кредитных условий до совместного производства, все подписано... отказаться от сделки было бы безнравственно”, — отметил он.
Как сообщал УНН, президент Турции отреагировал на решение США лишить страну торговых льгот.