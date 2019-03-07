МИД РФ объяснило желание Вашингтона помешать покупке С-400 "слабостью США"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110856 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115139 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117800 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118342 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148114 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116270 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140884 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145077 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130437 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130441 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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МИД РФ объяснило желание Вашингтона помешать покупке С-400 "слабостью США"

МИД РФ объяснило желание Вашингтона помешать покупке С-400 "слабостью США"

Киев  •  УНН

 • 5978 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Попытки Вашингтона помешать Турции закупить российские ЗРК С-400 свидетельствуют “о слабости США на рынке вооружений”. Об этом одному из федеральніх СМИ РФ заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, передает УНН.

По его мнению, “бесцеремонное давление” Вашингтона на Анкару с целью сорвать сделку по покупке Турцией систем С-400 демонстрирует “слабость позиций” США на мировом рынке оружия. Дипломат пояснил, что Соединенные Штаты не могут предложить лучшего, чем Россия, соотношения цены и качества военного оружия.​

Таким образом, резюмировал Ермаков, в арсенале Вашингтона “остаются только рычаги нездорового политического давления”, на которое не поддаются суверенные страны.​

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что сделку Москвы и Анкары по С-400 можно считать “завершенной”. “Все уже согласовано — от кредитных условий до совместного производства, все подписано... отказаться от сделки было бы безнравственно”, — отметил он.

Как сообщал УНН, президент Турции отреагировал на решение США лишить страну торговых льгот.

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