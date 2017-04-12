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МЗС РФ: фонд Бібліотеки української літератури передадуть до Центру слов'янських культур

МЗС РФ: фонд Бібліотеки української літератури передадуть до Центру слов'янських культур

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. В МЗС РФ заявили, що інформація про закриття Бібліотеки української літератури не відповідає дійсності, у той же час весь фонд бібліотеки передадуть до Центру слов'янських культур у Москві. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає УНН з посиланням на Twitter МЗС РФ.

"Твердження про закриття Бібліотеки української літератури в Москві і нібито ліквідації книг не відповідають дійсності. Книги Бібліотеки української літератури передаються Центру слов'янських культур в Москві. Процес передачі завершиться в 2017 році", - заявила вона.

Як повідомляв УНН, 6 лютого захист директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної, яку обвинувачують в екстремізмі, звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Нагадаємо, Н.Шаріна перебуває під домашнім арештом із жовтня 2015 року. Їй інкримінують порушення російського законодавства за статтями про розпалювання ненависті й ворожнечі, а також розтрату коштів.

Н.Шаріну затримали після обшуку в бібліотеці, під час якого вилучили книги, визнані у Росії забороненими екстремістськими матеріалами.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав Н.Шаріну політв’язнем.

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