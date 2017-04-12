МИД РФ: фонд Библиотеки украинской литературы передадут в Центр славянских культур
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В МИД РФ заявили, что информация о закрытии Библиотеки украинской литературы не соответствует действительности, в то же время весь фонд библиотеки передадут в Центр славянских культур в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на Twitter МИД РФ.
"Утверждение о закрытии Библиотеки украинской литературы в Москве и якобы ликвидации книг не соответствуют действительности. Книги Библиотеки украинской литературы передаются Центру славянских культур в Москве. Процесс передачи завершится в 2017 году", - заявила она.
Как сообщал УНН, 6 февраля защиту директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, которую обвиняют в экстремизме, обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Напомним, Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.
Н.Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Н.Шарину политзаключенным.