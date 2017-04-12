МИД РФ: фонд Библиотеки украинской литературы передадут в Центр славянских культур

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51056 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104870 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161411 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118809 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117935 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113309 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104785 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154999 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
МИД РФ: фонд Библиотеки украинской литературы передадут в Центр славянских культур

МИД РФ: фонд Библиотеки украинской литературы передадут в Центр славянских культур

Киев  •  УНН

 • 8473 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В МИД РФ заявили, что информация о закрытии Библиотеки украинской литературы не соответствует действительности, в то же время весь фонд библиотеки передадут в Центр славянских культур в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на Twitter МИД РФ.

"Утверждение о закрытии Библиотеки украинской литературы в Москве и якобы ликвидации книг не соответствуют действительности. Книги Библиотеки украинской литературы передаются Центру славянских культур в Москве. Процесс передачи завершится в 2017 году", - заявила она.

Как сообщал УНН, 6 февраля защиту директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, которую обвиняют в экстремизме, обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.

Н.Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Н.Шарину политзаключенным.

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