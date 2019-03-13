МЗС РФ: чекаємо від посла Великої Британії відповідей на питання щодо інциденту в Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. МЗС РФ сподівається найближчим часом “почути від посла Великої Британії в Москві Лорі Брістоу відповіді на питання щодо інциденту в Солсбері”. Про це повідомило російське зовнішньополітичне відомство на своїй сторінці в Facebook, інформує УНН.
“Сподіваємося найближчим часом почути від посла Великої Британії в Москві чіткі відповіді по суті на позначені нами проблеми, а не туманні промови на тему „Russians did it“ (англ. „Росіяни зробили це“)”, — йдеться в повідомленні МЗС. У російському дипвідомством підкреслили, що питання російської сторони до британської влади у цій справі досі залишаються без належної реакції.
Брістоу у вівторок дав інтерв’ю газеті “Коммерсант”, в якому висловився про інцидент з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні 2018 року, а також про смерть в 2006 році в Лондоні екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. На думку МЗС, посол, відповідаючи на питання журналіста, звинуватив в події “російську сторону, хоча підкреслював, що не може будь-яким чином своїми висловлюваннями впливати на слідство”. “І чи це не є впливом своїми публічними виступами на результати слідства, яке ведеться?”, — задалися питанням дипломати РФ.
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