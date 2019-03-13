МИД РФ: ждем от посла Великобритании ответов на вопросы относительно инцидента в Солсбери

“Надеемся в ближайшее время услышать от посла Великобритании в Москве четкие ответы по существу на обозначенные нами проблемы, а не туманные речи на тему „Russians did it“ (англ. „русские сделали это“)”, — говорится в сообщении МИД. В российском дипведомстве подчеркнули, что вопросы российской стороны к британским властям по этому делу до сих пор остаются без должной реакции.

Бристоу во вторник дал интервью газете “Коммерсант”, в котором высказался об инциденте с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года, а также о смерти в 2006 году в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По мнению МИД, посол, отвечая на вопросы журналиста, обвинил в событиях “российскую сторону, хотя подчеркивал, что не может каким-либо образом своими высказываниями оказывать влияние на следствие”. “И это не является влиянием своими публичными выступлениями на результаты ведущегося следствия?”, — задались вопросом дипломаты РФ.

Напоминаем, Россия показала письмо сына жертвы отравления “Новичком” Путину.