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МЗС прийняло вірчі грамоти від нового посла Канади в Україні

МЗС прийняло вірчі грамоти від нового посла Канади в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Заступник глави МЗС Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Канади в Україні Лариси Ґаладзи, пише УНН з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства України.

“Заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Канади в Україні Лариси Ґаладзи. У ході зустрічі було обговорено пріоритетні питання подальшого поглиблення українсько-канадського Особливого партнерства”, — вказано у повідомленні міністерства.

У МЗС також додали, що: “Окрему увагу було приділено безпековій ситуації у зв’язку з триваючою російською агресією, питанням гуманітарної сфери, лібералізації візового режиму для громадян України, молодіжних обмінів, взаємодії з українською діаспорою, а також розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин”.

Як передавав УНН раніше, колишній міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд призначена міністром міжурядових справ Канади, а також отримала посаду заступника прем’єр-міністра.

Українські Національні Новини

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