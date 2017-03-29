МЗС Польщі викликало посла України через напад на генконсульство в Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку. Про це йдеться у поширеній у середу консульством заяві МЗС Польщі, передає УНН.
"Ми підтверджуємо, що після опівночі за місцевим часом 29 березня цього року в будівлі Генерального консульства Польщі в Луцьку стався вибух. У зв'язку з цим інцидентом ніхто не постраждав. Було тільки пошкоджено фасад будівлі консульства", - йдеться у заяві.
Як зазначається, перевірка, проведена українською службою, показала, що "причиною вибуху є запуск снаряда з гранатомету".
"Міністерство закордонних справ викликало посла України в Польщі. На додаток наше представництво в Києві направить ноту протесту до МЗС України", - додали у МЗС Польщі.
"Ми очікуємо, що українські служби забезпечать ефективну і посилену охорону представництв в Україні якомога швидше і пояснять обставини події, виявлять і затримають злочинців", - сказано у заяві.
Нагадаємо, в ніч на 29 березня генконсульство Польщі обстріляли у Луцьку.