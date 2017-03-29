МИД Польши вызвал посла Украины из-за нападения на генконсульство в Луцке

"Мы подтверждаем, что после полуночи по местному времени 29 марта этого года в здании Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В связи с этим инцидентом никто не пострадал. Был только поврежден фасад здания консульства", - говорится в заявлении.

Как отмечается, проверка, проведенная украинской службой, показала, что "причиной взрыва является запуск снаряда из гранатомета".

"Министерство иностранных дел вызвало посла Украины в Польше. В дополнение наше представительство в Киеве направит ноту протеста в МИД Украины", - добавили в МИД Польши.

"Мы ожидаем, что украинские службы обеспечат эффективную и усиленную охрану представительств в Украине как можно скорее и объяснят обстоятельства происшествия, обнаружат и задержат преступников", - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 29 марта генконсульство Польши обстреляли в Луцке.