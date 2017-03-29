МЗС Польщі назвав умови для відновлення роботи консульств в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що консульства країни в Україні будуть закриті до виконання очікувань польської сторони, пов'язаних з подальшими діями у зв'язку з нападом на генеральне консульство Польщі у Луцьку. Про це повідомило видання Rzeczpospolita за підсумками зустрічі посла України у Польщі Андрія Дещиці з державним секретарем у міністерстві закордонних справ Польщі Яном Дзєдзічаком, передає УНН.
Як зазначається, держсекретар закликав українську сторону до "рішучих і негайних заходів для виявлення і покарання винних, а також ефективного і цілодобового забезпечення безпеки польських дипломатичних та консульських представництв, акредитованих в Україні".
Вказано, що Польща підкреслила, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські відносини, приймаюча країна зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо запобігання нападів на консульських посадових осіб, а також на їхні представництва.
"У той же час заступник міністра Я.Дзєдзічак оголосив, що до виконання зазначених вище очікувань польської сторони, всі польські консульства в Україні будуть закриті. Незважаючи на закриття консульських відділень, польські консули будуть надавати необхідну допомогу громадянам Польщі", - сказано у повідомленні.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".