МЗС Польщі натякне президенту Дуді не їхати в Україну

Вітольд Ващиковський заявив, що хотів би зустрітися з президентом Анджеєм Дудою, який планує відвідати Україну в грудні. За його словами, він спочатку розповість Дуді про результати його свого візиту до Львова 4 і 5 листопада.

"Я не маю оптимістичних новин для президента. Я представлю ситуацію, а рішення має ухвалювати сам президент. Але ситуація є складною", - наголосив Ващиковський.

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Міністр також розповів про ставлення українців до поляків. Він повідомив, що на місцевому рівні немає антипольських виступів.

"Десь ці проблеми починаються на центральному рівні", - зазначив він, додавши, що вони можуть стати приводом для внутрішньої конкуренції для Польщі.

"Це дивно, адже Польща є однією з небагатьох українських захисниць," - підкреслив польський міністр.