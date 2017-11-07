МИД Польши намекнет президенту Дуде не ехать в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский представит ситуацию в Украине президенту Польши Анджею Дуде и намекнет отменить свой визит в декабре этого года. Об этом он заявил в эфире польского радио "Trojka", передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Витольд Ващиковский заявил, что хотел бы встретиться с президентом Анджеем Дудой, который планирует посетить Украину в декабре. По его словам, он сначала расскажет Дуде о результатах его визита во Львов 4 и 5 ноября.
"У меня нет оптимистичных новостей для президента. Я представлю ситуацию, а решение должно принимать сам президент. Но ситуация сложная", - отметил Ващиковский.
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Министр также рассказал об отношении украинцев к полякам. Он сообщил, что на местном уровне нет антипольских выступлений.
"Где эти проблемы начинаются на центральном уровне", - отметил он, добавив, что они могут стать поводом для внутренней конкуренции для Польши.
"Это удивительно, ведь Польша является одной из немногих украинских защитниц", - подчеркнул польский министр.