МИД Польши намекнет президенту Дуде не ехать в Украину

Витольд Ващиковский заявил, что хотел бы встретиться с президентом Анджеем Дудой, который планирует посетить Украину в декабре. По его словам, он сначала расскажет Дуде о результатах его визита во Львов 4 и 5 ноября.

"У меня нет оптимистичных новостей для президента. Я представлю ситуацию, а решение должно принимать сам президент. Но ситуация сложная", - отметил Ващиковский.

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Министр также рассказал об отношении украинцев к полякам. Он сообщил, что на местном уровне нет антипольских выступлений.

"Где эти проблемы начинаются на центральном уровне", - отметил он, добавив, что они могут стать поводом для внутренней конкуренции для Польши.

"Это удивительно, ведь Польша является одной из немногих украинских защитниц", - подчеркнул польский министр.