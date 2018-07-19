МЗС Польщі: для нас важливе продовження стратегічного партнерства з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович запевнив, що для Польщі важливе продовження стратегічного партнерства з Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
"…Я закликаю проводити дискусії та збільшувати зусилля для розвитку добрих відносин з Україною", - заявив Чапутович.
Очільник польської дипломатії запевнив, що для Польщі важливо продовжувати стратегічне партнерство з Україною.
Нагадаємо, ніщо не свідчить про те, що в Гельсінкі була досягнута угода між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним з питання України, адже було чітко наголошено на розбіжних позиціях. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками американсько-російського саміту заявив, що не помітив, щоб президент США Дональд Трамп пішов на поступки перед Росією в питанні Криму чи війни в Україні.