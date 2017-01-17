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МЗС підтримало санкції США щодо винних у застосуванні хімічної зброї в Сирії

МЗС підтримало санкції США щодо винних у застосуванні хімічної зброї в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України підтримало рішення США притягнути до відповідальності винних у застосуванні хімічної зброї у Сирійській Арабській Республіці у вигляді цільових санкцій. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.

"У Міністерстві закордонних справ України вважають адекватним заходом запровадження з боку США цільових санкцій у зв’язку із застосуванням хімічної зброї у Сирії", - сказано в повідомленні.

У відомстві також заявили, що застосування хімічної зброї в Сирії, підтверджене висновками Спільного механізму ООН—ОЗХЗ з розслідування, є кричущим порушенням міжнародного права, а всі винні у таких злочинах мають бути притягнені до відповідальності.

“Як непостійний член РБ ООН Україна виступає за необхідність запровадження Радою Безпеки заходів згідно з Главою VII Статуту ООН у відповідь на порушення КХЗ та РБ ООН 2118 (2013)”, — йдеться в повідомленні МЗС. 

Українські Національні Новини

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