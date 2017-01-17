МИД поддержало санкции США в отношении виновных в применении химического оружия в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины поддержало решение США привлечь к ответственности виновных в применении химического оружия в Сирийской Арабской Республике в виде целевых санкций. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.
"В Министерстве иностранных дел Украины считают адекватной мерой введение со стороны США целевых санкций в связи с применением химического оружия в Сирии", - говорится в сообщении.
В ведомстве также заявили, что применение химического оружия в Сирии, подтвержденное выводами Общего механизма ООН-ОЗХО по расследованию, является вопиющим нарушением международного права, а все виновные в таких преступлениях должны быть привлечены к ответственности.
"Как непостоянный член СБ ООН Украина выступает за необходимость введения Советом Безопасности меры в соответствии с главой VII Устава ООН в ответ на нарушение КХЗ и СБ ООН 2118 (2013)", - говорится в сообщении МИД.