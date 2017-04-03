МЗС перевіряє інформацію, чи є серед постраждалих у Санкт-Петербурзі українці

“Дано доручення Генеральному консульству України у Санкт-Петербурзі (перевірити інформацію про те, чи були серед постраждалих під час вибуху у метро Санкт-Петербурга українці — ред.), перевіряють інформацію”, — сказав В.Кирилич.

Нагадаємо, 3 квітня на одній із станцій метро в російському Санкт-Петербурзі стався вибух, є постраждалі.

Також зазначається, що станція сильно задимлена.

При цьому представник регіонального управління МНС РФ повідомив, що відомство перевіряє інформацію про задимлення в метро Петербурга.