МЗС перевіряє інформацію, чи є серед постраждалих у Санкт-Петербурзі українці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Генеральному консульству України у Санкт-Петербурзі надано доручення перевірити інформацію про те, чи були серед постраждалих у метро Санкт-Петербурга громадяни України. Про це повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
“Дано доручення Генеральному консульству України у Санкт-Петербурзі (перевірити інформацію про те, чи були серед постраждалих під час вибуху у метро Санкт-Петербурга українці — ред.), перевіряють інформацію”, — сказав В.Кирилич.
Нагадаємо, 3 квітня на одній із станцій метро в російському Санкт-Петербурзі стався вибух, є постраждалі.
Також зазначається, що станція сильно задимлена.
При цьому представник регіонального управління МНС РФ повідомив, що відомство перевіряє інформацію про задимлення в метро Петербурга.